Игрок «Колорадо заболел коронавирусом

Игрок «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус. Имя хоккеиста не называется, сообщает официальный сайт «Эвеланш».

Игрок находился на домашнем карантине с того момента, как проявились первые симптомы болезни. Все, кто могу с ним контактировать, уже оповещены о результатах его обследования.

Напомним, что за «Лавин» выступают сразу несколько российских игроков: Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.

Отметим, ранее в НХЛ было известно о двух случаях заболевания игроков «Оттавы».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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