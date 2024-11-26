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Сегодня, 14:05

Игрок «Колорадо» Вуд после разгромного поражения от «Тампы» сломал клюшку, попав осколком в голову тренеру

Алина Савинова
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«Колорадо» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Тампы» (2:8).

После завершения игры, когда хоккеисты отправились в подтрибунное помещение, нападающий «Эвеланш» Майлз Вуд со злости сломал клюшку. Ее осколок отлетел в голову главному тренеру команды Джареду Беднару.

Во втором периоде матча российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев после пропущенного гола разбил клюшку о свои ворота.

«Колорадо» набрал 24 очка в 22 играх и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
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