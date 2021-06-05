Игрок «Каролины» ударил Кучерова клюшкой по лицу, но не получил удаление

«Тампа-Бэй» принимает «Каролину» в четвертом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли.

В первом периоде произошел спорный эпизод: защитник «Ураганов» Брэди Шей сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил форварда «Тампы» Никиту Кучерова по лицу. Однако арбитры проигнорировали этот эпизод после совещания и не стали удалять хоккеиста.

Напомним, что «Тампа» ведет в серии 2-1. На счету Кучерова 14 (3+11) очков в 9 матчах плей-офф.