Игрок «Каролины» Орлов рассказал, что необходимо российским защитникам для успешной адаптации к НХЛ

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Дмитрий Орлов заявил, что молодым российским защитникам для скорейшей адаптации к НХЛ нужно иметь хорошую физическую форму.

«Первое, наверное, это физическая составляющая. Нужно быть физически готовым. Если ты хороший игрок, у тебя есть понимание игры, у тебя не будет проблем адаптироваться к хоккею в НХЛ. Тем более там все играют системно», — цитирует Орлова ТАСС.

18-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев занял первое место в международном рейтинге среди полевых игроков перед драфтом НХЛ 2024 года. Драфт пройдет 28-29 июня.