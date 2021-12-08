Игрок «Чикаго» попал в больницу после силового приема защитника «Рейнджерс». Его здоровью сейчас ничего не угрожает
16:08
Нападающий «Чикаго» Джухар Хайра попал под жесткий силовой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6), сообщает Sportsnet.
Во втором периоде защитник гостей Джейкоб Труба провел силовой прием против Хайры, который после этого упал на лед и не смог подняться. В итоге хоккеиста увезли с площадки на носилках.
Игрок был сразу же отправлен в больницу. Сейчас его здоровью ничего не урожает.
Хайра в 17 матчах нынешнего сезона записал на свой счет два гола.
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