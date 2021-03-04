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Игрок «Бостона» хотел подраться с Овечкиным, но в последний момент передумал. Видео

08:14
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Бостона» Трент Фредерик хотел устроить драку с форвардом Александром Овечкиным во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:2 Б).

Американец уронил россиянина на лед, после чего скинул перчатки и потянул Овечкина за грудь, а затем передумал драться, отпустил хоккеиста и уехал от него.

В третьем периоде встречи Овечкин ударил Фредерика клюшкой в пах после очередной стычки. Оба получили по двухминутному удалению.

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