Игрок «Бостона» хотел подраться с Овечкиным, но в последний момент передумал. Видео

Нападающий «Бостона» Трент Фредерик хотел устроить драку с форвардом Александром Овечкиным во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:2 Б).

Американец уронил россиянина на лед, после чего скинул перчатки и потянул Овечкина за грудь, а затем передумал драться, отпустил хоккеиста и уехал от него.

#NHLBruins Trent Frederic thought about going with #ALLCAPS Alexander Ovechkin.

Ovi was game. Frederic — had a change of heart. ?

? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/8QrHfzUM9e — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) March 4, 2021

В третьем периоде встречи Овечкин ударил Фредерика клюшкой в пах после очередной стычки. Оба получили по двухминутному удалению.