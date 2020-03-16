Игрок «Бостона» грустит из-за карантина. И постит мемы

Защитник «Бостона» Тори Краг в своем Twirrer выразил разочарованность из-за ситуации с карантином в связи с эпидемией коронавируса. Напомним, что НХЛ и все другие мировые чемпионаты по разным видам спорта приостановлены, а игроки отправлены домой.

Им запрещено тренироваться вне дома, а также посещать арену. На данный момент нет ясности, будет ли возобновлен регулярный сезон НХЛ.

Крюг опубликовал мем, главным героем которого изначально является исторический персонаж Пабло Эскобар из сериала «Наркос».

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список