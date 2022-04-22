Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новый личный рекорд нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Все хоккеисты работают на команду, играют за команду и делают лучшее для своей команды. Получится при этом забивать и делать голевые передачи — здорово. Это очень классно. Но я не думаю, что хоккеисты рассуждают в таких категориях, потому что для них важно решение командных задач», — сказал Захаркин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Накануне Панарин отдал 4 голевые передачи в матче против «Айлендерс» (6:3) и побил свой личный рекорд, набрав 96 очков в 73 матчах. Также хоккеисту удалось превзойти достижение Уэйна Гретцки и Марка Мессье по передачам за один сезон в составе «Рейнджерс».