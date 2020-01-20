Игорь Шестеркин: «Я мог бы сыграть лучше с «Коламбусом»
07:23
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:2). «Синерубашечники» пропустили решающий гол на последней минуте третьего периода.
— Я мог бы сыграть лучше, — цитирует голкипера lohud. — Мы должны были выиграть сегодня. Я действительно разочарован, но нам нужно двигаться вперед.
Шестеркин провел третий матч в НХЛ. В двух предыдущих он победил.
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