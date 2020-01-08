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Игорь Шестеркин: «Я хочу играть в НХЛ»

00:22
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче против «Колорадо». Первую половину сезона он провел в АХЛ.

— Это действительно важно для меня, и это хороший день, — приводит слова Шестеркина российская версия официального сайта НХЛ. — У меня была цель приехать сюда и начать играть. Но теперь у меня есть новая цель. Я хочу играть с полной самоотдачей, усердно работать каждый день. Я хочу играть здесь. Я уже провел много игр в АХЛ, и это полезно для меня. Мне нравится маленькая площадка и большое количество бросков.

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 23 матчах за «Хартфорд» в АХЛ при проценте отраженных бросков — 93,2. Россиянин проводит первый сезон в Северной Америке. Для него этот вызов в основу «Нью-Йорка» стал первым в карьере.

Ранее Шестеркин получил приглашение на Матч звезд Американской хоккейной лиги.

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