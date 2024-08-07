Шестеркин: «Нью-Йорк или Тамбов? Без разницы»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал о том, как проводит свободное время.
— Вы по-прежнему не сторонник куда-то сходить вечером?
— Мне с семьей как-то больше нравится время проводить. Потому что в сезоне и так очень часто находишься на выезде, а ребенок растет не по дням, а по часам. Бывает какой-то дальний выезд, ты через 12 дней приезжаешь, а он уже начинает разговаривать. Не хочется упускать такие моменты. Если уж куда-то идти, то вместе с семьей. А так по возможности, когда родители прилетают, с женой «романтик» делаем.
— На выезде вы в номере и никуда не выходите?
— У нас система, что нам выдают суточные. Ты можешь ходить на ужин куда-либо, либо заказывать рум-сервис. Если хорошая погода, рядом есть что-то вкусное, можно сходить в ресторан. Если совсем лень, то просто заказ в отеле..
— Есть какие-то города, где хочется погулять?
— Честно, мне без разницы. Каждый город, наверное, приятен по-особому. Но достопримечательностей я в целом никаких не видел, не гулял, не разбирался. Максимум до ресторана и обратно.
— Тогда какой ваш быт в Америке: семья, дом и арена?
— Да. Дом, тренировочная арена, дом. Можем в город выехать погулять в выходной день, в парк какой-нибудь сходить. В целом стандартный досуг.
— Вам без разницы, Нью-Йорк или Тамбов?
— В целом да. В Тамбов не звали.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -