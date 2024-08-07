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Сегодня, 08:25

Шестеркин: «Нью-Йорк или Тамбов? Без разницы»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал о том, как проводит свободное время.

— Вы по-прежнему не сторонник куда-то сходить вечером?

— Мне с семьей как-то больше нравится время проводить. Потому что в сезоне и так очень часто находишься на выезде, а ребенок растет не по дням, а по часам. Бывает какой-то дальний выезд, ты через 12 дней приезжаешь, а он уже начинает разговаривать. Не хочется упускать такие моменты. Если уж куда-то идти, то вместе с семьей. А так по возможности, когда родители прилетают, с женой «романтик» делаем.

— На выезде вы в номере и никуда не выходите?

— У нас система, что нам выдают суточные. Ты можешь ходить на ужин куда-либо, либо заказывать рум-сервис. Если хорошая погода, рядом есть что-то вкусное, можно сходить в ресторан. Если совсем лень, то просто заказ в отеле..

— Есть какие-то города, где хочется погулять?

— Честно, мне без разницы. Каждый город, наверное, приятен по-особому. Но достопримечательностей я в целом никаких не видел, не гулял, не разбирался. Максимум до ресторана и обратно.

— Тогда какой ваш быт в Америке: семья, дом и арена?

— Да. Дом, тренировочная арена, дом. Можем в город выехать погулять в выходной день, в парк какой-нибудь сходить. В целом стандартный досуг.

— Вам без разницы, Нью-Йорк или Тамбов?

— В целом да. В Тамбов не звали.

Игорь Шестеркин. Большое интервью Шестеркина: недоволен сезоном в НХЛ, скучал по России, не смотрел мюзиклы на Бродвее

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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