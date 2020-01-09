Игорь Шестеркин: «После игры Панарин подъехал и спросил: «Ну, где твоя Rexona?»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин после дебютного матча в НХЛ против «Колорадо» рассказал, о чем общался с лидером команды Артемием Панариным. Голкипер отразил 29 бросков из 32.

— Да у нас там была пара шуточек. Артемий запустил их еще до матча, когда мы трепались, — приводит слова Шестеркина российская версия официального сайта НХЛ. — А после игры подъехал и спросил: «Ну, где твоя Rexona?» В том смысле, я так пропотел, что теперь мне потребуется дезодорант.