Игорь Шестеркин подарил клюшку болельщику, после того как увидел плакат с просьбой

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подарил болельщику свою клюшку, после того как увидел на трибунах плакат, призывающий его сделать это.

Спортсмен отдал свою клюшку юному фанату в матче с «Каролиной», где Шестеркин не принимал участия.

В нынешнем сезоне россиянин провел 41 матч и оформил 3 шатаута, установив личный рекорд в НХЛ по этому показателю. Голкипер выступает в НХЛ третий сезон.