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Сегодня, 12:19

Игорь Шестеркин подарил клюшку болельщику, после того как увидел плакат с просьбой

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин.
Фото ХК «Рейнджерс»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подарил болельщику свою клюшку, после того как увидел на трибунах плакат, призывающий его сделать это.

Спортсмен отдал свою клюшку юному фанату в матче с «Каролиной», где Шестеркин не принимал участия.

В нынешнем сезоне россиянин провел 41 матч и оформил 3 шатаута, установив личный рекорд в НХЛ по этому показателю. Голкипер выступает в НХЛ третий сезон.

Игорь Шестеркин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
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2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 62 17 45 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 62 36 26 76
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 64 34 30 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
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21.03 01:00
Каролина – Рейнджерс
0 : 2
21.03 02:00
Сан-Хосе – Аризона
 4 : 2
21.03 02:00
Чикаго – Виннипег
 4 : 6
21.03 05:00
Ванкувер – Баффало
 2 : 3 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
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