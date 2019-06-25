Игорь Шестеркин: "План на лето – подкачаться. Если уж Какко сказал, что ему надо в зал ходить, мне тем более"

Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин в первый день тренировочного лагеря рассказал о целях на грядущий сезон.

– Я был счастлив подписать контракт с "Рейнджерс", для меня честь, что оказался в таком большом клубе. Довольствоваться малым не хочу, намерен прогрессировать как можно больше. На усмотрение тренерского штаба, но хотелось бы играть больше в НХЛ. В любом случае мне предстоит доказывать и доказывать.

Всегда интересно видеть новых тренеров, новых игроков, это новый вызов. Пока еще на всех насмотреться не успел, только пару раз в голову получил. Будем работать. С Пашей Бучневичем общался, он говорил, что хороший город, что следует как можно больше пешком ходить из-за пробок. Два дня назад прошел 22 км, потому пока отдыхаю. Поможет, что здесь Паша, Егор Рыков, Влад Наместников, Виталий Кравцов. Надеюсь, они не будут мне мешать учить английский язык.

План на лето? Подкачаться. Если уж Какко сказал, что ему в зал надо ходить, чтобы стать сильнее, мне уж тем более, он здоровый парень.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков