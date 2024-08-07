Шестеркин: «Не приехал в Россию прошлым летом из-за рождения ребенка. Сейчас приучаем его к русской культуре»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» объяснил свое недовольством прошлым сезоном в НХЛ и рассказал о рождении ребенка.
— Можно ли этот сезон назвать лучшим в вашей карьере в НХЛ?
— Сам сезон — нет. Да и в плей-офф пару лет назад я играл поуверенней. Все решает психология. Игра идет и все получается — о плохих вещах не думаешь. А если сезон выходит волнами — поднялся наверх, опустился на самый низ, то от него остается горькое впечатление.
— Если честно, не понимаю, в чем вы себя упрекаете.
— Регулярка у меня не ахти была. Лучше держаться на одном уровне и прогрессировать, чем вверх-вниз постоянно.
— А из-за чего регулярка не получилась?
— Не знаю. Бывают разные спады в жизни. На льду что-то получается, а что-то нет. Давно не был в России. Это тоже накладывало определенный отпечаток, потому что не виделся с семьей и друзьями. Сейчас я здесь начал проходить свою стандартную подготовку к сезону, поэтому счастлив и доволен. С нетерпением жду чемпионата.
— То есть неприезд в Россию прошлым летом мог сказаться психологически?
— Да. Потому что тоскую по семье и привык к определенному роду тренировок. Там я не мог получать того, к чему привык.
— Вы же не приехали в Россию из-за рождения ребенка?
— Да. На тот момент это было главное. Сейчас он уже подрос, слава богу, все хорошо. Поэтому сейчас здесь приучаем его к русской культуре.
— Вы дома на русском разговариваете?
— Да. Так английский и не знаем.
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|Каролина
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
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|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
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|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|0
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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