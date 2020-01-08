Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от дебютного матча в НХЛ. Российский голкипер вышел на лед в игре с «Колорадо» и пропустил после первого же броска. «Рейнджерс» выиграли со счетом 5:3, Шестеркин отразил 29 бросков.

— Честно говоря, я не паниковал, — цитирует официальный сайт «Рейнджерс» Шестеркина. — Я посмеялся над ситуацией, отразил последующие броски и обрел уверенность по ходу игры.

В целом мне понравилось, но я могу играть намного лучше. Мне просто нужно привыкнуть.