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Игорь Шестеркин: «Когда на стадион приехал, я даже воду не мог попить: руки все тряслись»

08:38
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что очень волновался перед первым матчем в НХЛ. Команда россиянина обыграла «Колорадо» со счетом 5:3.

— Когда на стадион приехал, я даже воду не мог попить: руки все тряслись. Но когда на лед вышел, болельщики поддержали, команда поддержала, я забыл обо всем и наслаждался моментом, — сказал Шестеркин. — После победы были великолепные ощущения. Играл родителей и жену, чтобы помахать им, поприветствовать.

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