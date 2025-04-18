Шестеркин провел 6 сухих матчей и одержал 27 побед: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 27 побед в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2024/25.

29-летний россиянин провел 61 матча, в которых отбил 90,5 процента бросков и пропустил в среднем 2,86 шайбы за игру. В 6 матчах Шестеркин оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю в лиге он разделил второе место с Андреем Василевским из «Тампы».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Шестеркина 274 игры, в которых он одержал 162 победы. Он отбил 91,7 процента бросков и пропустил в среднем 2,52 шайбы за игру, 21 матч голкипер отыграл на ноль.