Игорь Шестеркин: «Интересовался насчет жилья. Приезжайте в Нью-Йорк и вы поймете, что в Москве еще рай»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал, что в Нью-Йорке очень дорогое жилье. Он отметил, что в Санкт-Петербурге можно снять этаж в элитном доме на те деньги, которые пойдут на съем квартиры в США.

— Вы сейчас в клубе, который является самым популярным в мире. В чем это проявляется?

— Как только приехал в «Рейнджерс», мне выдали восстановительных рукавов на все части тела: на ноги, на руки, на живот. Мне кажется, что это тысяч пять долларов стоит. Что еще? Даже не знаю, что и вспомнить. Например, кормят нас очень хорошо, но так и в СКА было. Просто в «Рейнджерс» какие-то блюда могут приготовить при тебе, учитывая пожелания.

— Вы сказали, что в Нью-Йорке очень дорого. Вы же в Москве жили.

— Приезжайте сюда и вы поймете, что в Москве еще рай. Я тут насчет жилья интересовался, так на эти деньги в Санкт-Петербурге можно снять этаж в элитном доме. В Москве, наверное, половину этажа.

— Но вам пока не надо снимать квартиру.

— Да, пока не надо. Живу в отеле. Город фантастический, но народу очень много. Если ты хочешь пройти по Таймс скверу или зайти в Центральный парк, то придется пробиваться сквозь толпы народу. Ну и запах. (Алексей Шевченко)

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