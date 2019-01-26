Игорь Рабинер: "Рад тому, что Овечкин - русский!"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" признался, что рад тому, что Александр Овечкин является русским. Форвард "Вашингтона"​ на этой неделе повторил рекорд результативности для россиян, установленный Сергеем Федоровым.

– Как восприняли новость, что Александр Овечкин догнал Сергея Федорова по очкам, и они делят первое место среди россиян в НХЛ всехвремен?

– Ни для кого не секрет, какой Овечкин бомбардир. Это невероятный игрок,который в последнее время побил множество рекордов и будет продолжать этоделать. Он однозначно заслужил всего того, что добился в хоккее. У негополучается все, что он хочет сделать. Я просто рад, что мне посчастливилосьего немного узнать. И рад тому, что он русский!​ (Игорь Рабинер)

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