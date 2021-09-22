Игорь Никитин высказался о новом контракте Капризова с «Миннесотой»

Бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта с «Миннесотой» нападающего Кирилла Капризова.

«Я уже поздравил Кирилла! Желаю ему получать удовольствие от хоккея. Приносить пользу команде, он всегда это делал. Ну и выиграть Кубок Стэнли с «Миннесотой». Разговоры о его возвращении в Россию? Это все останется разговорами. Нет, я думаю, Кирилл был сосредоточен на своей мечте: играть в НХЛ. Это была планомерная работа по контракту. Каждый делал свою работу. Это нормально», — сказал Никитин «СЭ».

Контракт 24-летнего Капризова с «Уайлд» подписан на 5 лет. Россиянин заработает по новому соглашению в общей сложности 45 миллионов долларов.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.