Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Игорь Никитин высказался о новом контракте Капризова с «Миннесотой»

12:07
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Теги:

Бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта с «Миннесотой» нападающего Кирилла Капризова.

«Я уже поздравил Кирилла! Желаю ему получать удовольствие от хоккея. Приносить пользу команде, он всегда это делал. Ну и выиграть Кубок Стэнли с «Миннесотой». Разговоры о его возвращении в Россию? Это все останется разговорами. Нет, я думаю, Кирилл был сосредоточен на своей мечте: играть в НХЛ. Это была планомерная работа по контракту. Каждый делал свою работу. Это нормально», — сказал Никитин «СЭ».

Контракт 24-летнего Капризова с «Уайлд» подписан на 5 лет. Россиянин заработает по новому соглашению в общей сложности 45 миллионов долларов.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Джошуа — Усик
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России
Дзамболат Тедеев: «Моя зарплата в сборной — 130 тысяч рублей в месяц. Я своему водителю плачу 100 тысяч»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд