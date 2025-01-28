Лещук: «Хотелось бы, чтобы игра, в которой Овечкин забьет 895-й гол, выпала на какой-то наш отпуск»
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук надеется, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорда Уэйна Гретцки уже в этом сезоне.
— Вы следите за игрой Александра Овечкина, прошлой зимой даже посещали матч его «Вашингтона» в НХЛ. Как вам его движение в сторону рекорда Гретцки? Есть объяснение его высокой результативности даже на фоне травмы?
— Объяснения, наверное, нет, — цитируют «Известия» Лещука. — У любого спортсмена есть какие-то хорошие и плохие времена. В одном сезоне может пойти все хорошо, в другом — не пойти. В этом сезоне у него все идет очень хорошо. Конечно, мне бы хотелось, чтобы игра, в которой он забьет 895-й гол и обойдет Гретцки, выпала на какой-то наш отпуск.
— Нужно будет болеть, чтобы он до следующей зимы не забил оставшиеся 20 голов.
— Почему, можно еще летом... Хотя да, голы в плей-офф ведь не считаются в этой статистике (улыбается). Тогда да. Не получится у меня лично увидеть этот исторический гол. А хотелось бы вживую на это посмотреть.
— Как думаете, до конца нынешнего сезона он побьет рекорд?
— Думаю, что это реально.
39-летний Овечкин за карьеру забил 875 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ, а Уэйн Гретцки — 894. Россиянину осталось забросить 19 шайб, чтобы повторить рекорд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|28.01
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|28.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|28.01
|03:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|- : -
|28.01
|05:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|28.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -