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Лещук: «Хотелось бы, чтобы игра, в которой Овечкин забьет 895-й гол, выпала на какой-то наш отпуск»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук надеется, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорда Уэйна Гретцки уже в этом сезоне.

— Вы следите за игрой Александра Овечкина, прошлой зимой даже посещали матч его «Вашингтона» в НХЛ. Как вам его движение в сторону рекорда Гретцки? Есть объяснение его высокой результативности даже на фоне травмы?

— Объяснения, наверное, нет, — цитируют «Известия» Лещука. —  У любого спортсмена есть какие-то хорошие и плохие времена. В одном сезоне может пойти все хорошо, в другом — не пойти. В этом сезоне у него все идет очень хорошо. Конечно, мне бы хотелось, чтобы игра, в которой он забьет 895-й гол и обойдет Гретцки, выпала на какой-то наш отпуск.

— Нужно будет болеть, чтобы он до следующей зимы не забил оставшиеся 20 голов.

— Почему, можно еще летом... Хотя да, голы в плей-офф ведь не считаются в этой статистике (улыбается). Тогда да. Не получится у меня лично увидеть этот исторический гол. А хотелось бы вживую на это посмотреть.

— Как думаете, до конца нынешнего сезона он побьет рекорд?

— Думаю, что это реально.

39-летний Овечкин за карьеру забил 875 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ, а Уэйн Гретцки — 894. Россиянину осталось забросить 19 шайб, чтобы повторить рекорд.

Источник: "Известия"
Александр Овечкин
Игорь Лещук
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