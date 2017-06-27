Игорь Ларионов: "Якупов хотел бы играть в "Ванкувере"

Игорь Ларионов, представляющий интересы нападающего "Сент-Луиса" Наиля Якупова, отметил, что игрок хотел бы продолжить свою карьеру в "Ванкувере". Ранее стало известно, что "Блюз" не предложил новый контракт россиянину. Срок соглашения истекает 1 июля, после чего Якупов станет неограниченно свободным агентом.

"Наиль хотел бы играть за "Ванкувер", - заявил Ларионов.

Отметим, в прошлом сезоне Якупов провел 40 матчей за "Сент-Луис", в которых набрал 9 (3+6) очков. Ранее он четыре сезона провел в "Эдмонтоне".