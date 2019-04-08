Игорь Ларионов: "В плей-офф НХЛ ставлю на "Тампу"

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов считает, что "Тампа-Бэй" является главным фаворитом предстоящего плей-офф НХЛ.

– Всегда сложно начинать плей-офф после успешного сезона, потому что все начинается с чистого листа, – приводит слова Ларионова телеканал 360. – Нельзя забывать, что "Тампа" прошла этап падения, разочарования. Они уже были в финале, они набили шишки, сделали выводы. Плюс у них вратарь, Андрей Василевский, интересный, он знает свои сильные стороны, знает, как подготовиться, тоже прошел через сложности.

Команда становится опытной, и они двигаются дальше. Я ставлю на них, но легко им не будет. Все рекорды, все победы были до этого, они ничего не значат. У них нет одного звена, которое все решает. У них есть три-четыре звена, которые могут внести вклад как в атаке, так и в обороне, плюс сильный вратарь.

В первом раунде плей-офф НХЛ "Тампа" встретится с "Коламбусом".

Расписание первого раунда плей-офф Кубка Стэнли