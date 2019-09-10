Игорь Ларионов: «НХЛ будет на Олимпиаде-2022»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью «СЭ» выразил мнение, что НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду-2022 в Китае.

— Верите, что НХЛ отпустит игроков в Пекин-2022?

— Абсолютно. НХЛ будет там. Это громадное событие для всего мира. Тем более, Китай — это большой рынок, и от лишнего доллара никто не откажется. Как бы ни говорили, что никому хоккей там не интересен, но невозможно сбрасывать со счета миллиардное население.

— В КХЛ уже четвертый сезон выступает «Куньлунь Ред Стар», но у китайского клуба провальная организация матчей. Как нам терпеть эту команду до пекинской Олимпиады?

— Для Олимпиады китайцам нужна команда в нашей лиге. Проект имеет политическое значение, чтобы помочь им создать площадку для развития. С другой стороны, если продвигать игру в Китай, нужны имена. Сегодня мы не можем предоставить Кейна, Овечкина, Малкина или Кучерова.

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