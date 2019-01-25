Игорь Ларионов: "Не осуждаю Овечкина за отказ от Матча звезд"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто Игорь Ларионов в интервью "СЭ" признался, что не осуждает Александра Овечкина ​за отказ участвовать в Матче звезд в этом году.

– Как относитесь к отказу Овечкина участвовать в нынешнем Матче звезд в Сан-Хосе?

– Это его решение, и осуждать его, мне кажется, нет никакого смысла. Он за него понесет наказание, пусть и в виде одной пропущенной игры. Наверняка у него есть план – отдохнуть, подготовиться, сделать так, чтобы два-три лишних дня провести дома. И перезагрузиться на вторую часть сезона, чтобы успешно выступить в Кубке Стэнли. Так что не вижу в этом никаких проблем, и не осуждаю его за это.

– Одна игра – не мало для таких дисквалификаций?

– Если такие отказы станут традицией, безусловно, будут выноситься какие-то новые санкции. Естественно, Матч звезд – не самое хорошее мероприятие для игроков, которые хотели бы отдохнуть. С другой стороны, это продвигает спорт, дает возможность выделять какие-то деньги лиге и так далее. В следующем коллективном договоре подобные вещи должны быть прописаны более четко. Потому что если пойдет цепочка отказов – для лиги это не будет хорошо. (Игорь Рабинер)

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