Игорь Ларионов: "Кучеров обладает качествами, которых у большинства игроков нет"

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал рекорд, установленный нападающим "Тампы" Никитой Кучеровым.

В сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87) очков, превзойдя достижение Александра Могильного, набравшего 127 (76+51) очков в сезоне-1992/93.

– Потрясающе! Потрясающе! Я рад за Кучерова, – сказал Ларионов в интервью телеканалу 360. – Мы знаем какой тяжелый он прошел путь. Изначально приехав в юниорскую лигу, шаг за шагом и год за годом он стал игроком высочайшего класса, лидером сильнейшей лиги мира. Очень приятно за соотечественника.

Неординарность, просвещенность в игре, понимание игровых моментов, из которых не многие могут выжать максимум, а он выжимает. У него есть уникальные качества, которые у большинства игроков отсутствуют. На мой взгляд, у Кучерова высокие шансы на "Харт Трофи".

Главные рекорды Кучерова, которые войдут в историю