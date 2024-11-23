Ларионов: «Характер, желание забивать, приносить пользу команде помогут Овечкину побить и превзойти рекорд Гретцки»
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал травму, полученную российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Сезон длинный. У Саши есть шанс спокойно восстановиться, ничего не форсируя. Если начнешь торопиться, форсировать, можно выбыть на еще больший срок. Я желаю ему выздоровления. Думаю, его характер, желание забивать, приносить пользу команде помогут ему побить и превзойти рекорд Гретцки.
Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. То, чего добился Овечкин, — исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально «ломать» в НХЛ никто не будет», — цитирует «РБ Спорт» Ларионова.
39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.
В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|6
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|7
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|5
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|20
|17
|3
|34
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|1 : 4
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|- : -
|23.11
|21:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -