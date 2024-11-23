Ларионов: «Характер, желание забивать, приносить пользу команде помогут Овечкину побить и превзойти рекорд Гретцки»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал травму, полученную российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Сезон длинный. У Саши есть шанс спокойно восстановиться, ничего не форсируя. Если начнешь торопиться, форсировать, можно выбыть на еще больший срок. Я желаю ему выздоровления. Думаю, его характер, желание забивать, приносить пользу команде помогут ему побить и превзойти рекорд Гретцки.

Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. То, чего добился Овечкин, — исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально «ломать» в НХЛ никто не будет», — цитирует «РБ Спорт» Ларионова.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.