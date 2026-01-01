Чернышов сравнял счет в матче «Сан-Хосе» — «Миннесота»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов забросил шайбу в ворота «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

20-летний россиянин отличился на второй минуте второго периода и сделал счет 1:1.

В сезоне-2025/26 Чернышов в 7 матчах набрал 6 (3+3) очков.