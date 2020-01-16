Игорь Бобков: «Два раза забирал призы на Матчах звезд, не хочется портить статистику»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков поделился ожиданиями от грядущего Матча звезд. Он рассказал, чем в прошлом году запомнилось мероприятие.

— Наверное, тот момент, когда мы схитрили на биатлоне и выиграли его, — цитирует Бобкова официальный сайт лиги. — Если не помните, Серега Широков не стал прицельно бросать по мишеням, а просто кинул не целясь, а потом быстро сделал пять кругов. В итоге мы всех обошли и победили. Думаю, в этом сезоне без Сереги в составе, без его смекалки победить будет сложнее (смеется). Хотя, если не ошибаюсь, предложил это Антон Бурдасов, а сделал Сергей.

Прежде всего жду всю мою семью, родственников и друзей. А еще со мной в раздевалке будет мой племянник, для него это большое событие. Ну а ВТБ-Арена — новая, большая, мне кажется, будет крутое шоу.

— В прошлом году и в матче, и на мастер-шоу дивизион Чернышева был лучшим, намерены повторить успех?

— Конечно. Я уже два раза участвовал на Матчах звезд, дважды призы забирал, не хочется портить статистику.