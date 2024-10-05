Бахмутов: «В новом сезоне НХЛ интересно будет посмотреть, сколько шайб забросит Овечкин, а не кто выиграет Кубок Стэнли»
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов порассуждал, сколько шайб забросит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в новом регулярном чемпионате НХЛ.
«В новом сезоне НХЛ интересно будет посмотреть, сколько шайб забросит Овечкин, а не кто выиграет Кубок Стэнли. Общий нерв этой ситуации воспаляется. Скоро все уже займутся подсчетами: а сколько в этом году, а сколько останется, а хватит ли двух сезонов?
Может быть, Александр и больше 30 забил бы, если бы ему нашли хорошего подносчика снарядов. Он бы, стоя на этом радиусе, и 50 смог бы наколотить, как в молодости. Посмотрим игр десять в его исполнении. Надо проанализировать начальный этап и от его формы отталкиваться», – цитирует Legalbet Бахмутова.
На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|5.10
|17:00
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Нью-Джерси – Баффало
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