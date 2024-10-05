Бахмутов: «В новом сезоне НХЛ интересно будет посмотреть, сколько шайб забросит Овечкин, а не кто выиграет Кубок Стэнли»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Бахмутов порассуждал, сколько шайб забросит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в новом регулярном чемпионате НХЛ.

«В новом сезоне НХЛ интересно будет посмотреть, сколько шайб забросит Овечкин, а не кто выиграет Кубок Стэнли. Общий нерв этой ситуации воспаляется. Скоро все уже займутся подсчетами: а сколько в этом году, а сколько останется, а хватит ли двух сезонов?

Может быть, Александр и больше 30 забил бы, если бы ему нашли хорошего подносчика снарядов. Он бы, стоя на этом радиусе, и 50 смог бы наколотить, как в молодости. Посмотрим игр десять в его исполнении. Надо проанализировать начальный этап и от его формы отталкиваться», – цитирует Legalbet Бахмутова.

На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.