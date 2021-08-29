Идея сделать оффер-шит Котканиеми исходила от владельца «Каролины»

«Каролина» объявила об оффер-шите, сделанном форварду «Монреаля» Йеспери Котканиеми. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой 6,1 миллиона долларов.

Идея сделать оффершит Котканиеми исходила лично от владельца «Каролины» Томан Дандона, сообщает журналист Рено Лавуа. Генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл лишь исполнил это пожелание.

Напомним, что в 2019 году «Монреаль» сделал оффер-шит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо. Клуб предложил игроку 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов в год. «Ураганы» повторили предложение и сохранили финна в команде.

Предложение, сделанное сейчас «Каролиной» Котканиеми, предусматривает выплату хоккеисту подписного бонуса в размере 20 долларов. Ахо играет под 20-м номером.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.