Иафалло подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на два года

"Лос-Анджелес" заключил новый контракт с нападающим Алексом Иафалло, сообщает официальный сайт клуба. Стороны смогли избежать арбитражного слушания. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года, с зарплатой в 2,425 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне американец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 33 (15+18) очка. Всего в лиге он провел два полноценных сезона, в которых записал на свой счет 24 шайбы и 34 передачи в 157 встречах.