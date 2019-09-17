Хьюз забил первый гол за «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ играет с «Бостоном», после второго периода счет равный — 1:1. На 33-й минуте отличился первый номер драфта-2019 Джек Хьюз. Он забросил первую шайбу за «дьяволов».

? GOAL! Scored by #86 Jack Hughes! pic.twitter.com/c1WmDJOUQL — New Jersey Devils (@NJDevils) September 17, 2019

18-летний нападающий в прошедшем сезоне выступал за сборную США U 18, а также за первую сборную страны на чемпионате мира-2019. На чемпионате мира он провел семь матчей и набрал 3 (0+3) очка.

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