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Хьюз забил первый гол за «Нью-Джерси»

03:32
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«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ играет с «Бостоном», после второго периода счет равный — 1:1. На 33-й минуте отличился первый номер драфта-2019 Джек Хьюз. Он забросил первую шайбу за «дьяволов».

18-летний нападающий в прошедшем сезоне выступал за сборную США U 18, а также за первую сборную страны на чемпионате мира-2019. На чемпионате мира он провел семь матчей и набрал 3 (0+3) очка.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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