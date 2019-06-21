Хьюз считает, что он и Какко будут связаны между собой, как Овечкин и Кросби

Американский хоккеист Джек Хьюз поделился мнением о противостоянии с финном Каапо Какко. Оба спортсмена являются фаворитами драфта НХЛ-2019.

По прогнозам, 18-летний Хьюз и 18-летний Какко будут выбраны под первым и вторым номерами. На хоккеистов претендует "Нью-Джерси" и "Рейнджерс".

– Мы теперь надолго связаны с Какко. "Нью-Джерси" против "Рейнджерс". Будет очень интересно, – цитирует Хьюза русскоязычный сайт НХЛ. – Как Александр Овечкин и Сидни Кросби все эти годы. Я не говорю, что мы станем Овечкиным и Кросби, но связь между нами есть, и это здорово.

​Очень хочу узнать, в какой команде буду играть. Хочу стать ее частью, частью чего-то большего, чем я сам. Хочу быть не просто Джеком Хьюзом, а Джеком Хьюзом из определенной команды.

На ЧМ-2019 в Словакии Джек Хьюз провел 7 матчей за сборную США и набрал 3 (0+3) очка. На счету Каапо Какко 7 (6+1) результативных баллов в 10 играх за Финляндию​, с которой он стал чемпионом мира.