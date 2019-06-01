Хьюз намерен выиграть Кубок Стэнли и быть успешным в НХЛ

Фаворит драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз хочет быть выбранным под первым общим номером. Первым будет выбирать "Нью-Джерси".

– Было бы невероятно быть выбранным под первым номером драфта, – цитирует форварда официальный сайт лиги. – Я имею в виду, ты всегда мечтаешь быть № 1, не мечтаешь быть № 2, № 3 или № 4, когда ты ребенок.

Победа в Кубке Стэнли – причина, по которой играет каждый хоккеист. Ты мечтаешь поднять эту штуку над головой. Так что это определенно конечная цель для меня. Я хочу иметь возможность выиграть Кубок Стэнли и быть успешным в НХЛ.

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