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«Хватит платить за долги владельцев клубов». Американский хоккеист поддержал заявление Панарина

10:39
Райан Кеслер. Фото Reuters
Райан Кеслер. Фото Reuters
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Форвард «Анахайма» Райан Кеслер поддержал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Время пришло, -написал Кеслер в Twitter. — Владельцы должны понимать, что мы выплачиваем их долги. Вы зарываете свою команду в землю, это на вас. Поймите, это не бесплатная поездка.

Ранее хоккеист написал в своем Instagram, что у него есть опасения о долгосрочном процветании НХЛ. Полностью заявление российского хоккеиста о будущих зарплатах в лиге можно прочитать — здесь.

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