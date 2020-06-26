«Хватит платить за долги владельцев клубов». Американский хоккеист поддержал заявление Панарина

Форвард «Анахайма» Райан Кеслер поддержал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Время пришло, -написал Кеслер в Twitter. — Владельцы должны понимать, что мы выплачиваем их долги. Вы зарываете свою команду в землю, это на вас. Поймите, это не бесплатная поездка.

Ранее хоккеист написал в своем Instagram, что у него есть опасения о долгосрочном процветании НХЛ. Полностью заявление российского хоккеиста о будущих зарплатах в лиге можно прочитать — здесь.