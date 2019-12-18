«Хватит, как баба на базаре, распускать слухи». Отец Зайцева ответил олимпийскому чемпиону

Отец защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Игорь ответил на критику в адрес сына со стороны двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

— Господин Кожевников пустился в рассуждения, кто мужик, а кто нет, — отметил Зайцев-старший. — Мой сын для меня и моих близких является примером мужчины во всех отношениях, и, если он принял решение, которое касалось безопасности его дочек, то не вам, Кожевников, учить его жизни. Учите своих детей, наших не надо. И хватит, как баба на базаре, распускать слухи о гражданстве Никиты и том, что он хотел увезти детей в Канаду. Мой сын россиянин, игрок сборной, награжден Президентом Орденом Почета за заслуги в спорте, его дети живут в России и никуда уезжать не собираются.

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