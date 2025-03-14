Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским нападающим, отличившимся за «Бостон»

Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:6).

Таким образом, 22-летний хоккеист стал первым российским нападающим за 18 лет, который забил гол за «Брюинз» в НХЛ. До этого в феврале 2007 года отличился Станислав Чистов.

В текущем сезоне Хуснутдинов провел в общей сложности 60 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.