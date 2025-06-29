Хуснутдинов продлил контракт с «Бостоном» на два года

«Бостон» объявил о продлении контракта с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым.

Новое соглашение с 22-летним форвардом действует до конца сезона-2026/27. Хоккеист будет зарабатывать 925 тысяч долларов в год.

Хуснутдинов перешел в «Бостон» из «Миннесоты» в результате обмена в марте 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 75 матчей в НХЛ и набрал 12 (5+7) очков.