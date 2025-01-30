Хуснутдинов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Миннесота»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Миннесота» (1:3).
Третьей звездой встречи признан российский форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов. 22-летний россиянин забросил первую шайбу в этой игре.
Второй звездой стал форвард «Мэйпл Лифс» Вильям Ниландер, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку лучших игроков голкипер Филип Густавссон, который отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.
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|32
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|52
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|51
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|18
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|2
|Вегас
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|25
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|22
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|6
|Анахайм
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|
Торонто – Миннесота
|1 : 3
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|
Нью-Джерси – Филадельфия
|5 : 0
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|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 0
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Нэшвилл – Ванкувер
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Юта – Питтсбург
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