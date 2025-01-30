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Сегодня, 06:09

Хуснутдинов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Миннесота»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марат Хуснутдинов в борьбе за шайбу с Филиппом Майерсом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Миннесота» (1:3).

Третьей звездой встречи признан российский форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов. 22-летний россиянин забросил первую шайбу в этой игре.

Второй звездой стал форвард «Мэйпл Лифс» Вильям Ниландер, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку лучших игроков голкипер Филип Густавссон, который отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Марат Хуснутдинов. Гол Хуснутдинова помог «Миннесоте» обыграть «Торонто»

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов
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6 Филадельфия 52 23 29 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 50 26 24 56
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7 Монреаль 50 24 26 53
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 51 30 21 64
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
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8 Чикаго 50 16 34 37
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1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 48 26 22 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
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