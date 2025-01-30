Хуснутдинов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Миннесота» (1:3).

Третьей звездой встречи признан российский форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов. 22-летний россиянин забросил первую шайбу в этой игре.

Второй звездой стал форвард «Мэйпл Лифс» Вильям Ниландер, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку лучших игроков голкипер Филип Густавссон, который отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.