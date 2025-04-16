Хуснутдинов прервал свою безголевую серию в НХЛ

«Бостон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 6-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Марат Хуснутдинов и сделал счет — 4:4.

22-летний россиянин прервал свою безголевую серию, которая длилась 13 матчей. Теперь у него 12 (5+7) очков в 75 играх.