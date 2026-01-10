Хуснутдинов оформил первый хет-трик в НХЛ в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов оформил хет-трик в матче против «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний россиянин забросил по одной шайбе в первом, втором и третьем периоде. Во всех трех случаях ассистентом выступил Давид Пастрняк.

Это первый хет-трик Хуснутдинова в НХЛ, ранее форвард не забрасывал больше одной шайбы за игру. Всего на счету хоккеиста теперь 18 (8+10) очков в 39 матчах этого сезона.

В 2020 году «Миннесота» выбрала Хуснутдинова под 37-м номером драфта НХЛ. В 2025-м «Уайлд» обменяли россиянина в «Бостон».