Хуснутдинов: «В том, что Мичков «колючий» на льду, ничего плохого нет».

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов высказался о своем бывшем партнере по СКА и «Сочи», форварде «Филадельфии» Матвее Мичкове.

— В том, что он «колючий» на льду, ничего плохого нет. Хороший игрок, хороший пацан. И в жизни, и на площадке, — сказал Хуснутдинов RG.org.

Мичков стал игроком клуба НХЛ минувшим летом. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего россиянина 9 очков (4+5) в 10 матчах.