Хуснутдинов, Кузнецов, Пономарев и Соколов выбраны во втором раунде драфта НХЛ

Четыре российских хоккеиста были выбраны во втором раунде драфта НХЛ-2020.

Под 37-м номером «Миннесота» выбрала нападающего Марата Хуснутдинова, который ранее выступал в МХЛ за СКА-1946. 50-й номер у защитника Яна Кузнецова, которого выбрал «Калгари». «Каролина» под 53-м номером выбрала форварда Василия Пономарева. «Оттава» выбрала под 61-м номером нападающего Егора Соколова.

Драфт НХЛ-2020

Второй раунд

32. Вильям Валлиндер (защитник, Швеция), «Детройт»

33. Роби Ярвенти (форвард, Финляндия), «Оттава»

34. Джон Джейсон Петерка (форвард, Германия), «Баффало»

35. Хельге Гранс (защитник, Швеция), «Лос-Анджелес

36. Сэм Коланджело (форвард, США), «Анахайм»

37. Марат Хуснутдинов (форвард, Россия), «Миннесота»

38. Томас Бордело (форвард, США), «Сан-Хосе»

39. Райан О'Рурк (защитник, Канада), «Миннесота»

40. Даниэль Торгерссон (нападающий, Швеция), «Виннипег»

41. Ноэль Гунлер (нападающий, Швеция), «Каролина»

42. Люк Эванджелиста (нападающий, Канада), «Нэшвилл»

43. Эмиль Хейнеман (нападающий, Швеция), «Флорида»

44. Тайлер Клевен (защитник, США), «Оттава»

45. Брок Фэйбер (защитник, США), «Лос-Анджелес»

46. Дрю Комессо (защитник, США), «Чикаго»

47. Люк Тач (нападающий, США), «Монреаль»

48. Ян Мышак (форвард, Чехия), «Монреаль»

49. право выбора утратила «Аризона»

50. Ян Кузнецов (защитник, Россия), «Калгари»

51. Теодор Нидербах (форвард, Швеция), «Детройт»

52. Джоэл Бломквист (вратарь, Финляндия), «Питтсбург»

53. Василий Пономарев (форвард, Россия), «Каролина»

54. Эмиль Андраэ (защитник, Швеция), «Филадельфия»

55. Кросс Ханас (форвард, США), «Детройт»

56. Тристен Робинс (форвард, Канада), «Сан-Хосе»

57. Джек Финли (форвард, Канада), «Тампа-Бэй»

58. Мэйсон Лорей (защитник, США), «Бостон»

59. Рони Хирвонен (форвард, Финляндия), «Торонто»

60. Уилльям Кайлле (форвард, Канада), «Рейнджерс»

61. Егор Соколов (форвард, Россия), «Оттава»

62. Гейдж Гонсалвеш (форвард, Канада), «Тампа-Бэй»