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Худобин стал второй звездой матча с «Вегасом», Гурьянов — третьей звездой

06:13
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой в матче финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2ОТ).

Россиянин отразил 34 броска по своим воротам. Первой звездой встречи стал форвард «Старз» Джейми Бенн, ставший автором первой шайбы команды. Третьей звездой стал форвард Денис Гурьянов, забросивший решающую шайбу и сделавший ассист.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Далласа», который стал победителем Западной конференции и вышел в финал Кубка Стэнли.

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