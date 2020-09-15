Голкипер «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой в матче финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2ОТ).

Россиянин отразил 34 броска по своим воротам. Первой звездой встречи стал форвард «Старз» Джейми Бенн, ставший автором первой шайбы команды. Третьей звездой стал форвард Денис Гурьянов, забросивший решающую шайбу и сделавший ассист.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Далласа», который стал победителем Западной конференции и вышел в финал Кубка Стэнли.