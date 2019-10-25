Худобин сменил амплуа. «Даллас» задумается о русской тройке в нападении?
21:30
Голкипер «Далласа» Антон Худобин показал новое видео с тренировки. На нем видно, как он отрабатывает броски по воротам.
A tendy of all trades. ?#GoStars pic.twitter.com/RrAoCmXprt— Dallas Stars (@DallasStars) October 25, 2019
«Даллас» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 9 очков. В составе «Старз» выступают еще два российских нападающих: Александр Радулов и Денис Гурьянов.
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