Худобин сменил амплуа. «Даллас» задумается о русской тройке в нападении?

Голкипер «Далласа» Антон Худобин показал новое видео с тренировки. На нем видно, как он отрабатывает броски по воротам.

«Даллас» занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 9 очков. В составе «Старз» выступают еще два российских нападающих: Александр Радулов и Денис Гурьянов.

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