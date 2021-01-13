Худобин рассказал, как переболел коронавирусом в России

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин рассказал, как переболел коронавирусом во время отпуска в России. Он также отметил, что на полтора месяца потерял чувство вкуса и запаха.

— Это непросто, — цитирует пресс-служба НХЛ Худобина. — Я говорю вам сейчас, что это непросто. Во-первых, трудно дышать. У меня болезнь протекала не так уж плохо. Мне не пришлось использовать кислородный баллон, я дышал нормально. Но допустим, поднимаешься на второй или третий этаж, появляются проблемы с дыханием. Это сложно.

Ешь картофельное пюре, но не знаешь, картофельное ли это пюре. Знаешь, что ешь, но не можешь это почувствовать.