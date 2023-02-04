Худобин пропустил четыре шайбы в матче за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ

«Техас» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Гранд-Рэпидс» со счетом 2:6.

Вратарь фарм-клуба «Далласа» Антон Худобин пропустил четыре шайбы, отразив 23 броска. Два гола были забиты в пустые ворота.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 24 матча в АХЛ, в которых пропустил 64 шайбы при 89,9 процента отраженных бросков.