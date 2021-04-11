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Худобин признан третьей звездой матча с «Флоридой»

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Антон Худобин. Фото Reuters
Антон Худобин. Фото Reuters
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Голкипер «Далласа» Антон Худобин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:1). Российский вратарь отразил 20 бросков соперников.

Первой звездой был признан нападающий Джейсон Робертсон. В его активе дубль в этой игре. Вторая звезда — еще один нападающий хозяев Роопе Хинц, набравший два очка за результативные передачи.

«Даллас» набрал 38 очков и занимает шестое место в Восточном дивизионе. У «Флориды» 56 очков и третья позиция.

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