Худобин признан третьей звездой матча с «Флоридой»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:1). Российский вратарь отразил 20 бросков соперников.

Первой звездой был признан нападающий Джейсон Робертсон. В его активе дубль в этой игре. Вторая звезда — еще один нападающий хозяев Роопе Хинц, набравший два очка за результативные передачи.

«Даллас» набрал 38 очков и занимает шестое место в Восточном дивизионе. У «Флориды» 56 очков и третья позиция.